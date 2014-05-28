В Донецкой области террористы вводят комендантский час

«В связи с объявленным ранее военным положением, с 27 мая в Донецкой области введен комендантский час - с 22.00 до 6.00», - говорится в сообщении террористов, опубликованном в «Твиттере».

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В сообщении террористы указывают, что выход на улицу в это время «опасен для жизни». «При себе всегда необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», - рекомендовал один из террористов. Кроме того, боевики просят не оставлять личный транспорт на улицах в районах, прилегающих к административным и ведомственным зданиям, передает ZN.UA