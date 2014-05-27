Бойцы батальона «Донбасс» прошли шествием по Запорожью и почтили память погибшего

«О смерти и найденном теле сообщили со стороны сепаратистов на мой номер телефона», - сообщила корреспонденту Радио Свобода дочь погибшего Елена.

«Мы каждый день созванивались с отцом, а в тот день он не перезвонил. Я видела в интернете, что идут бои. Мы пытались его остановить, но не могли удержать отца дома. Он просто поставил маму перед фактом как человек военный и пошел воевать. Его младший сын тоже отстаивает Украину и в свои 27 лет воюет под Славянском», - сказала она.

В запорожской Самообороне сообщили, что оказалось непростой задачей и транспортировка тела. По словам председателя штаба Самообороны Запорожской области, сепаратисты выставили ряд условий.

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«Они сказали, что отдадут тело, если на машине с открытым верхом приедет четыре человека с белым флагом без оружия. Мы поехали. Тело нам отдали и силы не применяли, но те люди называют себя христианами, а погибшего оставили под открытым небом больше чем на сутки и даже не накрыли простыней», - сказал руководитель Самообороны области Сергей Тиунов.

Почтить память погибшего товарища приехало два автобуса бойцов батальона «Донбасс». В Запорожье провели маршевую ходу и похоронную процессию.

Погибшего похоронят в поселке Томаковка, где он жил.