В батальон "Донбасс" вернулись двое бойцов, которых считали погибшими
21:51, 24 мая 2014Политика
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В добровольческий отряд вернулись двое бойцов.
В отряд вернулись бойцы, которых считали погибшими / REUTERS
В добровольческий батальон "Донбасс" вернулись два бойца, которые ранее считались погибшими.
Об этом сообщил командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
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"Сегодня к нам вернулись наши 2 боевых товарища - жители Донецкой области, ранее считавшиеся погибшими", - написал он.
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