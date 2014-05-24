В батальон "Донбасс" вернулись двое бойцов, которых считали погибшими

В добровольческий батальон "Донбасс" вернулись два бойца, которые ранее считались погибшими.

Об этом сообщил командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

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"Сегодня к нам вернулись наши 2 боевых товарища - жители Донецкой области, ранее считавшиеся погибшими", - написал он.