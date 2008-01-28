Политолог считает, что коалиция сама не хочет разблокировать ВР

Блокирование работы Верховной Рады больше выгодно коалиции, чем оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказал директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

«Я бы не преувеличивал значения нынешнего блокирования - блокирование, скорее, является демонстративным и показным, и коалиция не хочет разблокировать (ВР – УНИАН)», - сказал В.ФЕСЕНКО.

Он подчеркнул, что главная причина этого в том, что сейчас коалиция не имеет достаточно голосов, чтобы проводить свои решения.

Также он отметил, что такая ситуация выгодна коалиции тем, что она может заявлять о неконструктивной позиции оппозиции, которая мешает работе парламента. Он прогнозирует, что в ближайшее время эта ситуация будет решена, и вопрос заключается лишь в том, как найти повод, приемлемый для обеих сторон.

В.ФЕСЕНКО отметил, что коалиция и оппозиция заинтересованы прекратить блокирование в ближайшее время, поскольку слишком долго неработающий парламент дискредитирует сам парламентаризм и парламентско-президентскую систему правления, что уже не выгодно регионалам и коммунистам, которые выступают за парламентско-президентскую систему правления.

В целом эксперт убежден, что депутатам блокирование ВР не выгодно, поскольку таким образом они «рубят сук, на котором сидят». По его мнению, двум сторонам необходимо договориться о том, чтобы в последующем отказаться от блокирования вообще как от формы парламентской борьбы.

В.ФЕСЕНКО прогнозирует, что эта сессия ВР закончится за несколько часов до начала следующей.

Он предположил, что предложение как большинства, так и меньшинства относительно НАТО не будет иметь достаточной поддержки, и проблема с блокированием будет снята.