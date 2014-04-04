Беларусь возглавила СНГ вместо Украины

Об этом сообщил глава МИД Беларуси Владимир Макей перед началом заседания СМИД СНГ в Москве, передает РИА Новости.

"Беларусь выразила готовность осуществлять председательство в СНГ", - сказал Макей.

Он добавил, что Беларусь принимает эти обязанности в СНГ "на ходу, что называется "явочным порядком".

Читайте такжеЛавров: Россия силой никого не держит в СНГ"В этой связи говорить о разработке концептуальных предложений, видимо, не приходится. Тем не менее, нам представляется возможным обозначить некоторые концептуальные моменты нашего плана действий на 2014 год. Прежде всего, приоритетной составляющей нашей работы должно стать содействие укреплению добрососедских отношений на пространстве Содружества. Не менее важной задачей является своевременная и качественная подготовка заседаний высших органов Содружества", - сказал он.

По словам Макея, в экономической сфере Беларусь будет уделять основное внимание поэтапной реализации положений договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

Читайте такжеВ МИД подумывают о выходе Украины из СНГ "Совместно с Экономическим советом мы намерены взять под контроль подготовку проекта соглашений о свободной торговле услугами, о закупках государственных нужд, а также протоколы о поэтапной отмене экспортных пошлин", - сказал глава МИД Беларуси.

Ранее Украина в связи с военной агрессией России объявила об отказе от дальнейшего председательства в СНГ в 2014 году. Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявил, что Украина рассматривает возможность полного отказа от участия в СНГ.