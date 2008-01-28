Если б избиратели видели всех кандидиатов, половины нардепов не было бы в Раде

Совет демократической коалиции решил доработать законопроект БЮТ об императивном мандате и внести его как представление двух фракций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии со ссылкой на информацию лидера УНП, народного депутата фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрия КОСТЕНКО.

По его словам, над этим работает рабочая группа.

Среди проблем, которые не позволили всем представителям НУ-НС безоговорочно согласиться с существующей редакцией, Ю.КОСТЕНКО назвал то, что «этот законопроект об императивном мандате по своей сути не отвечает названию». «Императивный мандат - это право избирателя отзывать народного депутата, которого он избирает. Законопроект, который вносится, - это право фракции лишать депутата его статуса. То есть, с юридической точки зрения это некорректно по отношению к Закону о статусе народного депутата, поскольку определяет особые условия, при которых народный депутат может быть лишен депутатского статуса», - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Кроме того, ссылаясь на практику демократических стран, Ю.КОСТЕНКО напомнил, что там «императивный мандат не работает» - «в демократических странах за качество партийного списка на выборах ответственны сами политические силы». Поэтому, по словам депутата, «попытка применить в Украине, которая якобы двигается к европейским демократическим стандартам, практику императивного мандата выглядит не логично».

В этом, сообщил Ю.КОСТЕНКО, и заключаются «самые большие дискуссии среди политических сил, которые образовали блок НУ-НС».

«Ряд партий, в том числе и УНП, не воспринимает законодательных идей, которые противоречат европейской демократической практике. Однако мы осознаем, что в украинском политикуме в результате политической коррупции нужно дисциплинировать депутата», - отметил Ю.КОСТЕНКО. «Поэтому мы ищем формы дополнительных законодательных требований относительно его деятельности. Идет поиск редакции, в которой можно было бы этот законопроект провести в ВР. Среди таких предложений: ограничить действие императивного мандата сроком один или три года; максимально приблизить нормы этого закона к Закону о статусе народного депутата, а не выделять в отдельный закон», - сообщил народный депутат.

Он считает, что «за счет уточненной редакции можно найти компромисс, нужно только идти на него».

Относительно сроков действия «императива», то Ю.КОСТЕНКО убежден, что нет смысла «принимать его «навсегда», потому что в Украине не всегда будет такое безответственное поведение народных депутатов». В качестве «механизма повышения качества депутатского корпуса» лидер УНП называет проведение выборов по открытым региональным партийным спискам - «сначала партия будет фильтровать кандидатов, чтобы за каждого из них проголосовали избиратели, а затем избиратели во время голосования будут фильтровать и кандидатов персонально, и партии, которые их предлагают». Ю.КОСТЕНКО утверждает, что «через такой отбор не нужно будет потом уполномочивать партию лишать ее кандидата депутатского статуса».

«Если бы на этих досрочных выборах избиратели видели кандидатов в депутаты от партий, а не только их лидеров, могу гарантировать: половины из них не было бы сегодня в ВР», - убежден Ю.КОСТЕНКО.