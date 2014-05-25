На Луганщине проголосовало почти 20% избирателей
14:29, 25 мая 2014Политика
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В Луганской области по состоянию на 12.00 уже проголосовало 18% избирателей.
На Луганщине довольно высокая явка / REUTERS
В Луганской области по состоянию на 12.00 уже проголосовало 18% избирателей.
Об этом корреспонденту «Восточного варианта» рассказала исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина.
Ирина Веригина отметила, что сегодня она не смогла реализовать свое законное право и проголосовать за кандидата в Президенты Украины.
«Я прописана в городе Красный Луч, и, к сожалению, пророссийские активисты и сепаратисты лишили меня возможности принять участие в избирательном процессе», — отметила Ирина Веригина.
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