На Луганщине проголосовало почти 20% избирателей

В Луганской области по состоянию на 12.00 уже проголосовало 18% избирателей.

Об этом корреспонденту «Восточного варианта» рассказала исполняющая обязанности председателя Луганской облгосадминистрации Ирина Веригина.

Ирина Веригина отметила, что сегодня она не смогла реализовать свое законное право и проголосовать за кандидата в Президенты Украины.

«Я прописана в городе Красный Луч, и, к сожалению, пророссийские активисты и сепаратисты лишили меня возможности принять участие в избирательном процессе», — отметила Ирина Веригина.