Тигипко проголосовал на выборах президента

Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Тигипко проголосовал на избирательном участке №583 в центре Киева.

По мнению кандидата, нынешние президентские выборы являются шансом установить мир в Украине. Читайте такжеВ Киевском теризбиркоме рассказали об очередях на избирательных участках "Выборы проходят в очень напряженное время. Главная задача нового президента - любой ценой установить мир", - сказал Сергей Тигипко.

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