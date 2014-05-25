Тигипко проголосовал на выборах президента

14:19, 25 мая 2014
Политика
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Кандидат в президенты Украины, народный депутат Сергей Тигипко проголосовал на избирательном участке №583 в центре Киева.

Кандидат в президенты проголосовал в центре Киева / фото REUTERS

По мнению кандидата, нынешние президентские выборы являются шансом установить мир в Украине.

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"Выборы проходят в очень напряженное время. Главная задача нового президента - любой ценой установить мир", - сказал Сергей Тигипко.

Сергей Тигипко принял участие в віборах президента / REUTERS

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