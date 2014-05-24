Украинские военные огнем из зенитной установки заставили вертолеты РФ развернуться
18:09, 24 мая 2014Политика
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Военнослужащие Вооруженных Сил Украины пресекли попытку пересечения российскими вертолетами Ми-35 административно-разграничительной линии между Херсонской областью и временно оккупированной территорией АР Крым.
На фото - украинские военные / REUTERS
Как сообщает управление прессы и информации Министерства обороны Украины, сегодня, 24 мая, в 12.55 зафиксирована попытка пересечения двумя вертолетами Ми-35 ВС Российской Федерации административно-разграничительной линии между Херсонской областью и временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.
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«Военнослужащие наблюдательного поста одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи по назначению в районе мыса Кутарам в Херсонской области, предупредительным огнем из зенитной установки заставили провокаторов взять обратный курс», отмечается в сообщении.
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