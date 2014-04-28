Турчинов подписал закон о правах и свободах граждан на оккупированной территории

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 15 апреля приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины.

За это решение проголосовали 228 народных депутатов из 273, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет статус территории, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации, устанавливает особый правовой режим на этой территории, определяет особенности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в условиях такого режима, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц.

По закону, временно оккупированной территорией Украины является: 1) территория Автономной Республики Крым и города Севастополь; 2) внутренние воды и территориальное море Украины, его дно и недра, на которых Украина осуществляет суверенитет, континентальный шельф и исключительная экономическая зона, где Украина в соответствии со своим законодательством пользуется фискальными, санитарными, иммиграционными и таможенными правами, а в особой экономической зоне и на континентальном шельфе – суверенными правами и юрисдикцией; 3) подводное пространство в пределах территориального моря; 4) воздушное пространство, расположенное над территорией, указанной в пунктах 1 и 2 этой статьи.

Читайте такжеЭксперт: Украина обязана выплачивать пособия своим гражданам, где бы они ни былиКак отметил председатель Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан, во время подготовки к законопроекту, в него было внесено 272 поправки и все они были учтены.

Кроме того, из законопроекта была исключена статья 10 относительно "коллаборационистской деятельности". В то же время, по предложению Минюста, внесена была дополнительная статья 12, которой регулируется территориальная подсудность судебных дел относительно судов на территории Крыма.

"То есть, мы обеспечиваем правовой механизм регулирования для того, чтобы наши граждане в дальнейшем имели право апеллировать к европейским судам", - сказал Пацкан.

Кроме того, определено было, что "на оккупированной территории не обеспечивается государственное регулирование предпринимательской деятельности". "То есть, мы не запрещаем предпринимательскую деятельность в Автономной Республике Крым", - сказал депутат.

Также во время рассмотрения законопроекта депутаты поддержали поправку, которая предусматривает, что граждане Украины имеют право на свободный и беспрепятственный въезд и выезд с временно оккупированной территории при условии предъявления документа, который подтверждает гражданство Украины. "Порядок въезда и выезда иностранцев и лиц без гражданства регулируется по специальному разрешению. Граждане Украины должны свободно передвигаться по территории собственного государства", - сказал автор поправки, народный депутат от группы "Экономическое развитие" Владимир Пилипенко.

Читайте такжеВР приняла закон об обеспечении прав и свобод граждан в оккупированном КрымуДепутаты также поддержали поправку, согласно которой "принудительное зачисление в гражданство другой страны не признается украинским законодательством".

В то же время из проекта исключено было положение о том, что на временно оккупированной территории запрещается заключение любых правовых действий в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в частной собственности физических лиц, которые временно выбыли с временно оккупированной территории или временно отсутствуют на этой территории независимо от получения ими статуса беженца или другого специального правового статуса.

Также исключили положение о том, что обретение права собственности на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки, на временно оккупированной территории допускается в случае наследования по закону или завещанию, если наследники относятся к одной из очередей наследников согласно законодательству Украины.

По закону Украина принимает все необходимые меры относительно гарантирования прав и свобод человека и гражданина, предусмотренных Конституцией и законами Украины, международными договорами всем гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины.

Украина обязуется поддерживать и обеспечивать экономические, финансовые, политические, социальные, информационные, культурные и другие связи с гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории Украины.

Ответственность за нарушение определенных Конституцией и законами Украины прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированной территории возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Читайте такжеМОН будет настаивать, чтобы образовательные учреждения Крыма не лишали государственных лицензийВозмещение материального ущерба и морального вреда, причиненного в результате временной оккупации государству Украина, юридическим и физическим лицам, общественным объединениям, гражданам Украины, иностранцам и лицам без гражданства в полном объеме возлагается на Российскую Федерацию как на государство, которое осуществляет оккупацию. При этом государство Украина должно всеми возможными способами содействовать возмещению материального ущерба и морального вреда со стороны Российской Федерации.

Для граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории и переселились с нее, реализация права на занятость, пенсионное обеспечение, социальное страхование на случай безработицы, в связи с временной утратой трудоспособности от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности, и предоставление социальных услуг осуществляются в соответствии с законодательством Украины.

Государственные органы и органы местного самоуправления, образованные в соответствии с Конституцией и законами Украины, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории действуют исключительно на основе, в рамках полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

Деятельность каких-либо органов, их должностных и служебных лиц на временно оккупированной территории считается незаконной, если эти органы или лица созданы, избраны или назначены в порядке, не предусмотренном законодательством Украины.

Любой акт (документ, решение), выданный органами и/или лицами, предусмотренными частью второй этой статьи, является недействительным и не влечет за собой правовых последствий.

За государством Украина, Автономной Республикой Крым и г. Севастополем, территориальными общинами, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности на имущество, которое находится на временно оккупированной территории.

Читайте такжеТурчинов позволил Крыму и Севастополю забирать в бюджет все налогиЗа физическими лицами независимо от обретения ими статуса беженца или другого специального правового статуса, предприятиями, учреждениями, организациями сохраняется право собственности на имущество, в том числе на недвижимое имущество и на земельные участки, которые находятся на временно оккупированной территории, если оно получено в соответствии с законами Украины.

На временно оккупированной территории любая правовая сделка в отношении недвижимого имущества, в том числе земельных участков, заключенная с нарушением требований этого закона, других законов Украины, считается ничтожной с момента заключения и не влечет за собой правовых последствий, кроме тех, которые связаны с ее ничтожеством.

Земля, ее недра, атмосферный воздух, водород и другие природные ресурсы, которые находятся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны, военное имущество, имущество государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, которое остается на временно оккупированной территории, является собственностью Украины и не может переходить в собственность других государств, юридических или физических лиц.

В случае нарушения положений данного закона государственные органы Украины применяют механизмы, предусмотренные законодательством Украины и нормами международного права, с целью защиты мира, безопасности, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, которые находятся на временно оккупированной территории Украины, а также законных государственных интересов Украины.

Украина обязуется принимать все возможные меры, предусмотренные Конституцией Украины и законодательством Украины, нормами международного права, для скорейшего освобождения территории Украины от оккупации, восстановления целостности и суверенности государства, восстановления нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина на всей территории Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Также Кабмину рекомендуется образовать специальный орган центральной исполнительной власти по вопросам оккупированной территории со специальным статусом. Правительство также должно, в частности, обеспечить трудоустройство граждан Украины, которые выехали с временно оккупированной территории на другую территорию Украины; вывоз с временно оккупированной территории имущества органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций; продолжение получения среднего, высшего образования, получения документа, удостоверяющего получение лицом соответствующего образования, а также прохождение внешнего независимого оценивания гражданами Украины, которые выехали с временно оккупированной территории на другую территорию Украины.