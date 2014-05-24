Военные эвакуировали жительницу Краматорска, которая прогнала с улицы боевиков

Военнослужащие эвакуировали жительницу Краматорска Донецкой области, которая вместе с соседкой прогнала со своей улицы боевиков.

Как сообщает управление прессы и информации Минобороны, «сейчас можно утверждать, что смелая женщина вместе с семьей находится в безопасном месте и защищена от угроз и насилия со стороны боевиков, которые в последнее время терроризируют местное население».

Также сообщается, что в течение нескольких суток военнослужащие ВС Украины совместно с волонтерами и другими неравнодушными людьми скоординированными действиями обеспечивали безопасность жительницы Краматорска Софии Успешной. «Эта женщина стала известной на всю Украину после того, как вместе с соседкой прогнала со своей улицы боевиков, которые приехали на автомобиле», - говорится в сообщении.

Террористы, не выдержав давления со стороны женщин, спешно покинули место столкновения. «Впоследствии боевики стали угрожать Софии физической расправой. Ей вместе с тремя детьми пришлось некоторое время скрываться от террористов, которые обещали ее казнить. Это и заставило Софию обратиться за помощью к военным», - сообщили в Минобороны.