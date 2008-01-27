Почему Президент так спешит снять неприкосновенность с нардепов?

Народный депутат Украины, заместитель руководителя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что настойчивость Президента Украины в вопросе снятия депутатской неприкосновенности может быть связана с началом процедуры изменения Конституции.

Об этом он заявил в эфире радио “Свобода”.

“У меня есть только предположение, если люди или политики так ставят вопрос, то очевидно есть какая-то мотивация. И когда подумать, какая мотивация может быть, что в таком резком настоянии – что вот ничего не рассматриваем, ни бюджет, ни социальные законы, а отменяем депутатскую неприкосновенность, мне кажется, что это в той или иной мере может быть связано с началом процедуры изменения Конституции или написания нового текста Конституции”, - объяснил Т.СТЕЦЬКИВ.

По его убеждению, преследуется цель - “сначала сделать депутатов более податливым, чтобы позже они несколько легче голосовали за те или иные позиции в новой редакции Конституции”.

“Я так понимаю, что дело идет к написанию новой редакции Конституции, для того, чтобы принять ее без референдума в парламенте”, - прибавил народный депутат.

По мнению Т.СТЕЦЬКИВА, шансов принять в окончательном варианте 300 голосами позицию об отмене депутатской неприкосновенности практически нет.

“И мне кажется, что мотивация президентской стороны, которая достаточно настойчиво провозглашает этот тезис, заключается только в одном: оказывать общественное давление, оказывать информационное и общественное давление на общество, показывая обществу: «Вот какие депутаты, видите, они обещали и не делают», - сказал он.

“Если так будет стоять вопрос, и общество будет слышать, условно говоря, со стороны одной стороны, что «вот депутаты обещали и не отменили», то тогда, я считаю, что наш блок должен сформировать альтернативу, что отмена неприкосновенности высших должностных лиц, всех – депутатов, министров, Президента и так далее должна быть раз и навсегда решена в новой редакции Конституции Украины”, - подытожил Т.СТЕЦЬКИВ.