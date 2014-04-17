Сикорский советует России не испытывать решимость украинцев

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он заявил в эфире Polsat News вчера вечером.

"Попытка получить восточную и южную Украину была бы большой исторической ошибкой. Потому что украинцы на Майдане показали, что когда их крепко прижать, они могут быть решительными", - сказал министр.

Читайте такжеЗапад не продаст Украину в Женеве - глава МИД Польши"В прошлый раз, когда Советский союз пошел на конфронтацию с Западом, он проиграл, а сегодня диспропорция между Западом и Востоком больше", - добавил он.

Сикорский также положительно оценил желание западных государств мирным путем решить конфликт с Россией.

"То, что Запад хочет решить конфликт без обострения, это хорошо, а не плохо. Это может кому-то показаться слабостью. Одновременно надо дать возможность партнеру исправить свою ошибку", - сказал он.