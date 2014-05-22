Налоговая арестовала счета газеты "Вести", в офисе издания - обыск

Подразделение налоговой милиции Министерства доходов и сборов Украины совместно с Госфинмониторингом Украины заблокировал счета ООО «Вести Масс-Медиа» и его директора Игоря Гужвы. Об этом «Телекритике» сообщил источник из правоохранительных органов.

Досудебным расследованием установлено, что на счет ООО «Вести Масс-Медиа» от фиктивного предприятия поступили денежные средства в сумме 93,6 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы. Кроме этого, выявлено, что в схеме легализации денежных средств использовались также личные счета директора ООО «Вести Масс-Медиа» Игоря Гужвы.

По словам источника, на счет Игоря Гужвы зачислены денежные средства от ряда компаний в качестве оплаты за сомнительные ценные бумаги на общую сумму 277,8 млн грн. Часть полученных средств в сумме 54,1 млн грн была снята наличными. У Гужвы якобы отсутствуют задекларированные доходы для проведения таких операций. Средства поступали якобы от структур, прямо связанных с Сергеем Курченко. «Телекритика» пытается получить комментарий у Игоря Гужвы.

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Заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар на своей странице в Facebook пишет, что суммы, которые фигурируют в деле, впечатляют.

"Способ финансирования "бесплатной" газеты оказался, мягко скажем, сомнительно легальным. Проверки и обыски продолжаются. Речь идет не о свободе слова, речь идет исключительно об отмывании грязных денег "семьи" и причастного к ней Курченко, счета которых заблокированы в большинстве цивилизованных стран. Зачем Курченко переводил миллионы гривен ежемесячно на "бесплатную" газету - вопрос риторический. Суммы, которые фигурируют в деле и которые тратились на инструмент обработки массового сознания, впечатляют", - отмечает она.

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В свою очередь, в официальном заявлении холдинга "Мультимедиа-инвест групп" отмечается, что в последние дни компания "столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны государственных органов".

"Во вторник были заблокированы счета одной из компаний холдинга, а в четверг утром в редакции газеты «Вести» начались маски-шоу. Без предъявления каких-либо документов, группа вооруженных людей ворвалась в здание и заблокировала его вместе со всеми находившимися там сотрудниками. По знакам отличия можно предположить, что речь идет о налоговой милиции и МВД", - говорится в заявлении.

В холдинге такие действия расценивают как политическое давление "на наши СМИ, которые объективно освещают события в стране и, в том числе, дают критические материалы о деятельности действующей власти".