ГПУ завела дело из-за давления Януковича на главу УПЦ МП Владимира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ, в ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что митрополит Владимир придерживался позиции невмешательства церкви в политику, чем вызывал недовольство Януковича, который желал заручиться поддержкой УПЦ МП на выборах в 2015 году.

«После неудачных попыток убедить Митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от должности экс-министр внутренних дел Украины во исполнение указания бывшего президента Украины организовал силами подчиненных ему работников физическую изоляцию митрополита Александра, который является личным секретарем и доверенным лицом предстоятеля православной церкви Владимира», - говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре отмечают, что одним из условий освобождения митрополита Александра из изоляции было убедить митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от занимаемой должности.

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По данному факту Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении бывшими должностными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.