Депутат Севастопольского горсовета призывает крымчан прголосовать на выборах президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленчук заявил сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

При этом он не исключил, что российская власть будет создавать препятствия тем, кто изъявит такое желание. Зеленчук убежден, что принимая участие в избирательном процессе, Крым подтвердит свою принадлежность к Украине.

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Он также отметил, что сегодня около 6 тысяч крымчан открыто заявили о том, что они готовы приехать на материковую часть Украины и проголосовать. "Но я думаю, что это не все те, кто хочет проголосовать, заявляют об этом открыто, потому что сегодня в Крыму ситуация морально сложная. Я с 1991 года проживаю в Севастополе, и если раньше любой гражданин, тем более РФ, мог спокойно ходить по улицам Севастополя и Крыма с российским триколором, петь российский гимн, говорить по-русски, к этому абсолютно все относились толерантно, никто не выражал своего неприятия. То если же вы сейчас выйдете на улицы Крыма, Севастополя с флагом Украины или с атрибутами государственности, то вас, в лучшем случае, просто покалечат, и есть большая вероятность, что вы не останетесь живым. То есть сегодня под знаменами РФ и георгиевскими лентами так называемыми, процветает во всей своей красе российский фашизм, поэтому люди боятся говорить об этом открыто, что они украинцы, хотят целостности страны, что они протестуют против аннексии Крыма, что они не поддерживают точку зрения Москвы и т.п. Люди просто запуганы. Есть примеры, когда районные центры, села разделены пополам. То есть одна часть поддерживает РФ, а другая просто молчит, потому что боится что-то сказать. Есть факты, когда людей ФСБ просто похищает, без суда и следствия держит, допрашивает со всеми методами, присущими фашизму", - сказал политик.

Он также выразил убеждение, что российские власти любым способом будут создавать препятствия, чтобы крымчане не смогли проголосовать на президентских выборах.

"Существует очень серьезная проблема. Я думаю, что российские власти будут создавать очень много преград для того, чтобы не выпустить украинцев с территории Крыма для приезда на материковую Украину, чтобы проголосовать, поэтому мы понимаем, что у людей могут быть серьезные проблемы. То есть российские власти будут пытаться показать, что в Крыму нет украинцев, людей, которые хотят голосовать и которые поддерживают украинскую государственность", - сказал Зеленчук и отметил, что, несмотря на это, граждане Украины, проживающие на полуострове, должны продемонстрировать единство и прийти на избирательные участки на материковой части Украины.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины запланированы на 25 мая 2014 года. На пост президента будет баллотироваться 21 кандидат, зарегистрированный ЦИК.