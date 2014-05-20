Тигипко призвал скорее найти компромисс с жителями Юго-Востока

15:59, 20 мая 2014
Политика
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Нужно как можно скорее находить компромисс с жителями Юго-Востока, чтобы вернуть мир в страну. 

С каждым днем нестабильности экономика теряет все больше / Фото УНИАН

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеУ Тигипко есть шанс побороться за второе место в избирательной гонке - Фесенко «Вчера вооруженными людьми была захвачена Донецкая железная дорога, в результате чего остановились грузовые поезда. Ежедневно обстреливаются заводы. Радикалы намеренно разрушают инфраструктуру и экономику, чтобы дестабилизировать ситуацию. При этом Киев не предлагает региону мирной альтернативы», - отметил политик.

 По его словам, необходимо приступить к переговорам с теми людьми, которые имеют вес на Востоке, к которым прислушиваются люди, и договариваться о перемирии.

«С каждым днем нестабильности экономика теряет все больше, скоро можем пройти точку невозврата. Нужно договариваться о мире с теми, кто готов договариваться, восстанавливать порядок, экономику, нормальную жизнь людей на Востоке», - подчеркнул Сергей Тигипко.

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