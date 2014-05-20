НАТО направит в Украину советников по реформированию оборонной сферы

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом шла речь во время встреч в штаб-квартире Североатлантического альянса в рамках заседания Совместной рабочей группы Украина – НАТО по вопросам военной реформы высокого уровня под председательством заместителя генерального секретаря НАТО Александра Вершбоу.

Читайте такжеЧасть помощи НАТО уже на украинской границе - Парубий

В частности, представители стран-членов НАТО сообщили о готовности направить советников в совместно определенных сферах, которые будут оказывать консультативно-совещательную помощь Минобороны и другим структурам в ходе их реформирования в соответствии с современными стандартами.

Во время заседания глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий ознакомил собравшихся с ситуацией безопасности в Украине, очертил проблемные вопросы и пути их решения, а также направления интенсификации сотрудничества Украины с НАТО. Он подтвердил настроенность нового правительства Украины на демократическое развитие государства и отметил, что одной из ключевых задач на сегодняшний день является проведение выборов президента Украины 25 мая этого года.

Читайте такжеНАТО направило группу экспертов на украинские АЭС

Заместитель министра обороны Украины Игорь Кабаненко и представитель Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Виктор Назаров проинформировали участников заседания о задачах, которые сегодня решает руководство Минобороны по укреплению оборонных возможностей украинской армии, ходе проведения антитеррористической операции на востоке государства и опыте, полученном украинскими военными. Был также представлен отчет о работе, которая осуществляется оборонным ведомством относительно получения материально-технической помощи от стран-членов Альянса.