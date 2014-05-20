Полковника Нацгвардии Лебедя освободили из плена террористов
Сейчас офицер проходит реабилитацию и уже вскоре приступит к выполнению функциональных обязанностей.
19 мая освобожден из плена временно исполняющий обязанности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Юрий Лебедь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.
В настоящее время офицер проходит реабилитацию и уже в ближайшее время приступит к выполнению функциональных обязанностей, говорится в сообщении.
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Напомним, 12 мая группа неизвестных вооруженных лиц похитила военнослужащего возле дома, где он проживает.
Сейчас правоохранительными органами проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств нахождения в плену.