Полковника Нацгвардии Лебедя освободили из плена террористов

19 мая освобожден из плена временно исполняющий обязанности начальника управления Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины полковник Юрий Лебедь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

В настоящее время офицер проходит реабилитацию и уже в ближайшее время приступит к выполнению функциональных обязанностей, говорится в сообщении.

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Напомним, 12 мая группа неизвестных вооруженных лиц похитила военнослужащего возле дома, где он проживает.

Сейчас правоохранительными органами проводятся следственные действия по выяснению обстоятельств нахождения в плену.