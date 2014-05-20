США до сих пор не видят отвод войск России от границы с Украиной - Госдеп

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Джен Псаки, пишет Радио Свобода.

"Мы до сих пор не имеем доказательств, что российские войска отведены от границы с Украиной. Я хочу напомнить, что подобные заявления со стороны России звучали и на прошлой неделе, и мы тогда тоже не видели никаких признаков этого. И снова хочу подчеркнуть, что тот факт, что Россия концентрирует значительные военные силы на границе с Украиной, оставляет значительное беспокойство США. Мы не видим никаких изменений, несмотря на публичные заявления", - говорит Псаки.

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В понедельник генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Североатлантический альянс также не видит никаких доказательств, что Россия начала отводить свои войска от границы с Украиной. Об этом же заявил и секретарь СНБО Украины Андрей Парубий.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин дал команду министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, принимавшие участие в учениях в Ростовской, Белгородской и Брянской областях, к местам постоянной дислокации.

Заявления об отводе войск от границы с Украиной систематически звучат из уст высшего руководства России.