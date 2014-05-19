Генсек НАТО не подтверждает отвода российских войск от границ Украины
15:56, 19 мая 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сожалеет, что Альянс не увидел никаких доказательств отвода российских войск от границ Украины.
Андерс Фог Расмуссен сожалеет, что Россия не отводит войска / Фото : REUTERS
Об этом он написал в своем Twitter.
«Мы не увидели никаких доказательств отвод российских войск, и я сожалею об этом», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин дал команду вернуть российские войска, которые проводят «учения» у границы Украины, в места постоянной дислокации.
Напомним, что 7 мая Путин также заявил, что российские войска отведены от границ с Украиной. Однако НАТО и Пентагон опровергли эту информацию.
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