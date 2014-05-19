Евроинтеграция может стать национальной идеей и объединить Украину - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на презентации результатов исследования “Европейский президент”, проведенного Институтом мировой политики.

“Я считаю, что сегодня европейская интеграция и европейский выбор страны может стать национальной идеей и объединить государство”, - сказал Петр Порошенко.

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По его словам, важно, что значительная часть кандидатов в президенты сегодня включают положения относительно Соглашения об ассоциации с ЕС в свои предвыборные программы.

Порошенко сообщил, что на днях с еврокомиссаром Штефаном Фюле было договорено о создании в украинском правительстве структуры, которая будет возглавляться “позицией не ниже вице-премьера или первого вице-премьера”.

По словам Порошенко, в каждом министерстве будет заместитель министра, который будет отвечать исключительно за имплементацию европейского законодательства и его гармонизации с украинским.

Кроме того, сказал Порошенко, будет очень жесткая позиция по борьбе с коррупцией.