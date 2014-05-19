В перестрелке в Славянске снарядом повредило газопровод - СМИ

В результате вооруженного столкновения украинских военных и террористов в Славянскебыл поврежден газопровод, который поставлял газ для частных домовладений, сообщает Insider.

Сейчас наблюдается горение газопровода, без газа осталось несколько домов в переулке Индустриальный.

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Как сообщает российский журналист Андрей Краснощоков в своем Twitter, три снаряда, которые были запущены с Карачуна, упали на юге Славянска.

"Один снаряд украинской артиллерии упал в угол участка, за 7 метров от жилого дома, повредил газопровод. Два других упали возле железнодорожных путей", - написал корреспондент в микроблоге.

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"В доме находился этот мальчик-школьник, его отец и бабушка. Все живы, ранений нет. Спасло, что были в своих комнатах", - добавил он.