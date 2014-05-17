В Славянске завязался бой между Нацгвардией и террористами - СМИ
01:22, 17 мая 2014Политика
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В Славянске в районе завода "Зевс-Керамика" осветительные ракеты взлетают одна за другой, звучат очень мощные взрывы.
В Славянске завязался бой между Нацгвардией и террористами / REUTERS
Также над этим местом летают истребители, передает "Громадське ТБ".
"Очень мощный взрыв. И в центре слышно. На Артема стекла в окнах дрожат. Опять взрыв... сильно слышно в районах: железнодорожный вокзал, Артема, Северный, центр", - пишут местные жители в соцсетях.
По свидетельствам очевидцев, в одном из районов города происходит бой между террористами и Нацгвардией. Террористы обстреливают украинские блокпосты.
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Боевики ведут артобстрел украинских военных из жилых кварталов города.
По информации местных жителей, в одну из больниц города доставили известного террориста Бабая. Он тяжело ранен.
Источник Gazeta.ua
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