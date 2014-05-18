На Луганщине боевики похитили две БРДМ из пожарно-спасательных частей

В Северодонецке и Лисичанске террористы похитили из Государственных пожарно-спасательных частей бронированные разведывательно-дозорные машины.

Об этом сообщается на сайте управления МВД в Луганской области.

"17 мая в Северодонецкий горотдел милиции обратился с заявлением начальник Государственной пожарно-спасательной части и сообщил, что в 13.30 15 неизвестных мужчин в камуфлированной одежде, вооруженные автоматическим оружием завладели БРДМ радиохимической разведки, которая находилась в нерабочем состоянии (без топлива и аккумуляторной батареи)", - говорится в сообщении.

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Также в этот же день в Лисичанский горотдел милиции обратился и.о. начальника Государственной пожарно-спасательной части и сообщил, что в 16.45 четверо неизвестных мужчин в камуфлированной одежде, вооруженные автоматическим оружием, также завладели БРДМ радиохимической разведки.

В сообщении отмечается, что данные факты зарегистрированы и принимаются меры по розыску транспортных средств и задержания лиц, причастных к совершению уголовного преступления.