Оккупанты провели учения ОМОНа в Симферополе перед годовщиной депортации крымских татар

Как сообщал УНИАН, в частности, в Симферополе российские силовики не пускают крымских татар на траурный митинг к 70-й годовщине депортации.

В центре города сосредоточены отряды силовиков. Десятками они стоят на главной улице Симферополя, контролируют и перекрывают движение на перекрестках. С неба за ситуацией в городе следят вертолеты, которые периодически пролетают над центром.

Накануне годовщины депортации нелегитимная власть Крыма запретила митинги до 6 июня из-за якобы опасения провокаций. После этого на заседании Меджлиса также отменили проведение запланированных массовых акций в Симферополе 17-18 мая.