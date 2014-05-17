Террористы Славянска заявили о сотнях убитых украинских и американских военных

Такие данные он озвучил в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликована пресс-службой самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Как пишет Лента.ру, общие потери АТО, по мнению Пономарева, за 2-12 мая 2014 года составили 650 убитых и раненых, пленными.

"Из них 285 экстремистов «Правого сектора», в основном вошедших в состав Национальной гвардии, 120 украинских наемников спецбатальона Коломойского «Днепр» и «Азов». В Мариуполе убиты руководители наемников Коломойского Демиденко и Береза", — зачитал свой доклад Пономарев.

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«Народный мэр» добавил, что потери понесли также 90 сотрудников СБУ. «Сумская «Альфа» полностью уничтожена. Киевская, Полтавская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Винницкая, Житомирская «Альфа» понесли большие потери. 70 иностранных наемников. Польская частная военная компания ASBS Othago потеряла шесть человек. Американская частная военная компания Graystone 14 человек, американская ЧВК Academi, до 2009 года известная как Blackwater, 50 человек. 40 военнослужащих 95-й аэромобильной житомирской бригады. 25 сотрудников ЦРУ и ФБР (13 убиты, 12 ранены)», — рассказал Пономарев.

Также, по его словам, в числе потерь — 20 сотрудников МВД.

Что касается боевой техники, то, как рассказал Пономарев, киевские власти потеряли восемь боевых вертолетов Ми-24, Ми-17, Ми-8, один Hammer, три гаубицы Т-30, шесть БТР, четыре БМП.

Напомним, что по версии источников в СБУ с начала антитеррористической операции в восточных регионах Украины общие потери сводных сил, которые принимают в ней участие, составили: 21 человек убит, 65 - ранены.