Газовый сектор не подходит для списка возможных санкций против России - еврокомиссар

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер, сообщает Радио Свобода.

«Российские партнеры являются важнейшим поставщиком газа на рынок Европейского Союза. Это продолжается на протяжении 40 лет. Мы в ЕС соглашаемся, что энергетический сектор, в частности газовый, не подходит для списка возможных санкций против России. Это означает, что несмотря на кризис, мы готовы продолжать газовое партнерство. Россия поставляет газ, Европа - платит», - сказал Эттингер.

Гюнтер Эттингер отметил в пятницу, что предложил увеличить объемы запаса газа ЕС на случай прекращения поставок. Он добавил, что не удивлен угрозой Москвы перевести Украину на предоплату газовых поставок, однако выражает надежду на нахождение решения уже в ближайшее время.

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«Сейчас мы работаем над поиском решения вопроса газового долга. И я настроен умеренно оптимистично. Через 10-14 дней мы таки найдем решение и уменьшим проблемы с газоснабжением Украины», - подчеркнул Эттингер.

В четверг государственный секретарь США Джон Керри изложил некоторые предложения американского видения очередных санкций против России министрам иностранных дел стран ЕС. По его словам, эти санкции могут касаться крупных секторов российской экономики, включая газовый и угольный.