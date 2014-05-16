В Изюме террористы напали на базу АТО

Сегодня ночью террористы со стороны Донецкой области напали на базу АТО под Изюмом, где находились бойцы Внутренних войск, об этом сообщает "АТН".

По данным издания, в результате атаки два бойца Внутренних войск получили огнестрельные ранения. Вместе с тем, украинским силовикам удалось ликвидировать одного из террористов, остальным удалось сбежать.

Стоит также отметить, что данную информацию подтвердили в Министерстве обороны.

Напомним, как сообщал УНИАН, батальон "Донбасс" разбил под Донецком группу террористов.