В Изюме террористы напали на базу АТО
14:52, 16 мая 2014Политика
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Два бойца Внутренних войск ранены.
В большинстве случаев, атаки террористов на позиции украинских силовиков заканчиваются потерями боевиков / REUTERS
Сегодня ночью террористы со стороны Донецкой области напали на базу АТО под Изюмом, где находились бойцы Внутренних войск, об этом сообщает "АТН".
По данным издания, в результате атаки два бойца Внутренних войск получили огнестрельные ранения. Вместе с тем, украинским силовикам удалось ликвидировать одного из террористов, остальным удалось сбежать.
Стоит также отметить, что данную информацию подтвердили в Министерстве обороны.
Напомним, как сообщал УНИАН, батальон "Донбасс" разбил под Донецком группу террористов.
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