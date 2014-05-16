Батальон "Донбасс" разбил под Донецком группу террористов

Бойцы батальона "Донбасс" в Великоновоселевском районе разбили группу террористов, сообщают "Новости Донбасса".

Сообщается, что террористы дислоцировались на территории района поздно вечером, прибыв на место 7 автобусами и несколькими автомобилями. Спустя некоторое время об этом было осведомлено руководства батальона "Донбасс". Так, по словам руководителя батальона Семена Семченко, произошло небольшое столкновение.

У "Донбасса" потерь среди бойцов нет. В свою очередь, несколько террористов получили ранения, от гранаты, которую сами неудачно бросили. Спустя некоторое время сепаратистские силы спасались бегством, бросив неподалеку поля боя несколько автомобилей с оружием. В плен взяты несколько пророссийских боевиков.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, вчера Великоновоселковский район Донецкой области был взят под контроль народным ополчением и батальоном "Донбасс".