Российская армия прекратила провокации - пограничники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник пресс-служба ГНАУ Сергей Астахов.

“Сейчас непосредственного подхода к границе нет”, - сказал он.

При этом он напомнил, что ранее российские войска и бронетехника с провокационной целью приближались к украинской границы на расстояние 300-50 метров.

Как сообщал УНИАН, 12 мая командующий Национальной гвардии Украины Степан Полторак заявил, что российские войска возле украинской границы ведут провокационную деятельность.

Читайте такжеВойска РФ возле украинской границы ведут провокационную деятельность - командующий НацгвардиейПо его сведениям, численность и состав российских войск у границ Украины практически неизменны. Российские военные части ведут активную передислокацию и провокационную деятельность.

«Они пересекают наши воздушные границы или пытаются это делать, они пытаются создать нервную обстановку у наших военных и пограничников», - заявил Полторак.

По его мнению, такое поведение призвано создать дискомфорт и панику в рядах украинских военных. «Но мы отслеживаем эту ситуацию, четко понимаем, что они делают, и готовы адекватно отвечать», - заверил Полторак.