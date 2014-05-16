Российская армия прекратила провокации - пограничники

13:59, 16 мая 2014
Политика
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В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что на данный момент российские военные прекратили совершать провокации вблизи государственной границы.

Пограничники заявили, что россияне приостановили провокации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил начальник пресс-служба ГНАУ Сергей Астахов.

“Сейчас непосредственного подхода к границе нет”, - сказал он.

При этом он напомнил, что ранее российские войска и бронетехника с провокационной целью приближались к украинской границы на расстояние 300-50 метров.

Как сообщал УНИАН, 12 мая командующий Национальной гвардии Украины Степан Полторак заявил, что российские войска возле украинской границы ведут провокационную деятельность.

Читайте такжеВойска РФ возле украинской границы ведут провокационную деятельность - командующий НацгвардиейПо его сведениям, численность и состав российских войск у границ Украины практически неизменны. Российские военные части ведут активную передислокацию и провокационную деятельность.

«Они пересекают наши воздушные границы или пытаются это делать, они пытаются создать нервную обстановку у наших военных и пограничников», - заявил Полторак.

По его мнению, такое поведение призвано создать дискомфорт и панику в рядах украинских военных. «Но мы отслеживаем эту ситуацию, четко понимаем, что они делают, и готовы адекватно отвечать», - заверил Полторак.

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