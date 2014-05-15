Лидер донецких сепаратистов: люди на Донбассе не воспримут выездное заседание Рады

Самопровозглашенный сопредседатель так называемой «Донецкой народной республики» Денис Пушилин заявляет, что люди в Донбассе не воспримут выездное заседание Верховной Рады, если оно все-таки состоится.

Об этом он заявил во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

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“Это фарс. Какая выездная сессия? Вы не знаете, как здесь встречали госпожу Тимошенко в очередной раз? Какую выездную сессию? Я не смогу людей остановить здесь! Разорвут эту выездную сессию ВР. Как ее можно серьезно рассматривать?”, - сказал он.

Пушилин также считает, что на круглых столах, которые организует украинская власть, не о чем говорить.

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“Кто от имени Донецка сейчас там разговаривает? Кто уполномочивал этих людей? О чем там можно говорить?”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «УДАРа» Сергей Каплин зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о проведении выездного заседания парламента в Донецке.