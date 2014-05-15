Регионалы покинули зал парламента
12:44, 15 мая 2014Политика
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Фракция не может работать в ВР, пока на Донбассе продолжается АТО.
Нардепы-регионалы покинули зал парламента / Фото: УНИАН
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Фракция "Партии регионов" в полном составе покинула зал Верховной Рады, где в данный момент проходит сессия парламента. Лидер "регионалов" Александр Ефремов заявил с трибуны:
"Пока в стране продолжается антитеррористическая операция, и гибнут граждане Украины, Партия регионов не будет работать в сессионном зале", - сказал он.
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В свою очередь, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что АТО будет остановлена в том случае, если террористы сложат оружие.
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