Регионалы покинули зал парламента

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Фракция "Партии регионов" в полном составе покинула зал Верховной Рады, где в данный момент проходит сессия парламента. Лидер "регионалов" Александр Ефремов заявил с трибуны:

"Пока в стране продолжается антитеррористическая операция, и гибнут граждане Украины, Партия регионов не будет работать в сессионном зале", - сказал он.

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В свою очередь, и.о. президента Украины Александр Турчинов заявил, что АТО будет остановлена в том случае, если террористы сложат оружие.