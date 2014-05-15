"Абвер" угрожает украинским силовикам серией терактов на Донбассе

Об этом сообщил РИА Новости Сергей Здрилюк ("Абвер"), заместитель главаря террористов Игоря Гиркина.

Читайте такжеРодственники донецкого террориста "Абвера" просят его сдаться украинским силовикам"Если не будет отогнана бронетехника, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, у меня хватит сил и средств, командующий меня сегодня поддержал, все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательно-диверсионные группы готовы к движению и некоторые уже стоят на позициях», - сказал Здрилюк.

"Двадцать четыре часа даю на вывод всех войск, всех сил", - добавил он.