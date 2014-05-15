Венгрия заявляет, что не требует территориальной автономии для своего меньшинства в Украине

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Янош Мартоньи.

Выступление главы венгерского МИД состоялось через два дня после того, как премьер-министр страны Виктор Орбан призвал к созданию автономий этнических венгров, проживающих в странах Центральной Европы.

Мартоньи отметил, что этот вопрос особенно актуален для венгерского меньшинства на Западе Украины, где проживает около 200 тысяч представителей этого народа.Читайте также

Польша раскритиковала Венгрию за заявление об автономии для венгров в УкраинеВ разговоре с журналистами на конференции по безопасности в Братиславе глава внешнеполитического ведомства отметил, что Орбан имел в виду скорее самоуправление, чем территориальную автономию.

«Автономия может быть разной: как мы уже говорили, это и личная автономия и культурная автономия и территориальная. Слово «территориальная» в этой речи не использовалось», - сказал министр.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в первом же выступлении своего третьего срока на посту заявил о необходимости автономий и двойного гражданства для венгров, живущих в соседних странах, в частности, в Украине.

Заявление венгерского премьера привели к тому, что во вторник посол Венгрии в Киеве был вызван для объяснений украинской властью.