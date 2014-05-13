Польша раскритиковала Венгрию за заявление об автономии для венгров в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом Туск сказал сегодня на пресс-конференции в Варшаве.

"Осознавая заботу о согражданах за пределами собственного государства премьера Орбана (...), одновременно мы должны обращать внимание, чтобы никоим образом - было такое намерение или нет – не поддерживать те действия сепаратистов, которых поддерживает Россия, и очевидной целью которых является разрушение Украинского государства", - сказал Туск.

Он назвал "неудачным" высказывание Орбана и таким, которое было высказано в "неподходящем месте и в неподходящее время".

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Туск заявил, что Польша планирует влиять на свои страны-соседи таким образом, чтобы их действия не навредили территориальной целостности Украины.

Польский премьер отметил, что планирует публично об этом говорить во время ближайшей встречи с Орбаном, которая состоится 15 мая в Братиславе в рамках саммита GLOBSEC, в котором тоже примет участие глава украинского правительства Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, 10 мая, выступая с речью в парламенте после принятия присяги главы правительства Венгрии, Орбан заявил о необходимости автономии и двойного гражданства для венгров, проживающих в соседних странах, в частности, в Украине.