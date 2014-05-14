Филарет: В Донецке и Луганске священникам УПЦ КП не дают возможности работать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Патриарх сказал в интервью журналистам после завершения литургии в День памяти Священномученика Макария Киевского во Владимирском соборе возле мощей Святого.

“Нам известно, что угрожают и епископам, и духовенству, совершают препятствия для верующих, чтобы они не приходили в наши храмы, принуждают духовенство переходить в Московский патриархат”, - сказал Филарет.

Филарет заметил, что сегодня священники Киевского патриархата вынуждены скрываться, но все ровно они находятся среди своих прихожан. Также он заметил, что прихожанам физически препятствуют заходить в храмы Киевского патриархата.

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В то же время он подчеркнул, что их епископы и духовенство мужественны и они не пойдут “под Москву, а будут стоять до конца”. Филарет подчеркнул, что в Киевском патриархате за них молятся.

Он заметил, что Донбасс, как и Крым, - украинская земля, и поэтому свое Украина никому не отдаст.

“Я сегодня в проповеди сказал — поем: душу и тело положим за нашу свободу. Так нужно не только петь, а на деле показать, что мы можем положить и душу, и тело”, - сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, в апреле вооруженные российские боевики начали провоцировать столкновения на востоке Украины и захват административных зданий и управлений правоохранительных органов. С начала апреля в Донецкой и Луганской областях были зафиксированы случаи захвата в плен с дальнейшими пытками украинских и иностранных журналистов, украинских военнослужащих, членов миссии ОБСЕ, местных чиновников и членов проукраинских партий. Уже известно о смерти трех человек после нахождения в плену у сепаратистов Славянска. Кроме того, за инакомыслие были убиты супруги - местные предприниматели, фермер и православный священник.