Махницкий: Найти и вернуть похищенные активы - одна из важнейших задач

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, об этом заявил и.о. Генерального прокурора Украины Олег Махницкий во время оперативного совещания с Министром юстиции Украины Павлом Петренко, заместителями Генерального прокурора и руководителями самостоятельных структурных подразделений Генеральной прокуратуры Украины по проблемам выявления и возвращения из-за границы незаконно полученных бывшими высокопоставленными чиновниками средств и других активов.

Он напомнил, что на сегодня Генеральная прокуратура Украины и другие правоохранительные органы по таким фактам расследуют ряд уголовных производств. Конечная цель их расследования заключается не только в привлечении этих лиц к ответственности, но и в возвращении в Украину ценностей, которые были похищены и выведены за границу.

«Поэтому в ходе расследования нами всесторонне изучаются данные о незаконном завладении государственным имуществом, неправомерном приобретение права собственности на земельные участки и их отчуждения, проведение незаконных финансовых операций, присвоение значительных сумм государственных активов и их последующего противоправного вывода за пределы Украины», - пояснил Махницкий.

По его словам, сейчас следователями установлен ряд иностранных компаний, на которые через фиктивные предприятия, зарегистрированные на территории Украины, были перечислены государственные средства.

«Мы имеем достаточно оснований считать, что все указанные компании были связаны с лицами из числа бывшего высшего руководства государства и именно на их банковских счетах аккумулировались похищенные средства», - добавил он.

В свою очередь Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что в системе Минюста будет создано специальное подразделение, которое будет заниматься возвратом средств, добытых преступным путем.

Читайте такжеПорошенко: Украина нуждается в международной помощи в возврате вывезенных Януковичем и Ко средств

«Минюст также будет заниматься вопросом возмещения убытков, вызванных незаконной аннексией украинской территории Российской Федерацией. Поскольку вопрос возвращения похищенных активов и возмещения убытков непосредственно между собой связаны. Так, мы можем говорить о том, что некоторые представители предыдущей власти не только имели отношение к тем событиям, которые происходили в Крыму, но и осуществляют сейчас финансирование сепаратистского движения на Востоке Украины», - отметил Петренко.

Глава Генпрокуратуры акцентировал внимание на том, что международное сообщество осудило деятельность бывших высокопоставленных чиновников Украины. По многим из них введены адресные санкции Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, Австрией, Канадой и Швейцарией.

Кроме этого, Махницкий сообщил, что сейчас Генеральная прокуратура продолжает принимать необходимые организационные меры по налаживанию сотрудничества с компетентными органами иностранных государств и международными организациями.

«Ко всем государствам- членам Европейского Союза, Швейцарии, Канады и Соединенных Штатов Америки направлены письма с просьбой содействовать Украине в расследовании указанных фактов», - отметил он, добавив, что руководство Генеральной прокуратуры провело почти 20 двух- и трехсторонних рабочих встреч с представителями посольств, правоохранительных органов иностранных государств, международных организаций, на которых определены дальнейшие совместные мероприятия по выявлению и блокированию активов бывших высокопоставленных и связанных с ними лиц.

Вместе с тем, руководитель ведомства признал, что основная тяжесть ложится на плечи следственных и процессуальных руководителей, которые должны доказать факты хищения, отследить движение похищенных средств, банки, через которые они проходили, организации, с помощью которых легализуются.

Махницкий обратил внимание на то, что проблема возвращения в Украину похищенных средств выходит за рамки уголовных производств.

«Сейчас Администрация Президента Украины инициирует создание при Кабинете Министров Украины Межведомственной комиссии по возврату государству средств, полученных и выведенных за границу вследствие коррупции», - отметил он.

Кроме этого, добавил и.о. Генерального прокурора, большой объем работы необходимо выполнить Министерству юстиции Украины, на которое возложено осуществление защиты интересов Украины в Европейском суде по правам человека, а также во время урегулирования споров и рассмотрения в заграничных юрисдикционных органах дел при участии иностранных субъектов и Украины.

«Генеральная прокуратура Украины предоставит коллегам из Министерства юстиции всю необходимую помощь в подготовке исков», - резюмировал он.

Напомним, и.о. Генерального прокурора Украины Махницкий принял участие в Форуме по вопросам возвращения активов в Украину, который состоялся в конце апреля в Лондоне по инициативе правительств Великобритании и США, а также активного содействия со стороны Всемирного Банка и Организации Объединенных Наций.

Особую важность имели двусторонние встречи, в ходе которых обсуждались актуальные вопросы по возвращению в Украину незаконно выведенных активов, были рассмотрены состояния двустороннего сотрудничества и намечены дальнейшие перспективы сотрудничества с генеральными прокурорами США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Княжества Лихтенштейн.

Пользователи согласились на координацию совместных усилий, необходимость укрепления многостороннего взаимодействия по возврату похищенных государственных средств, принятие правоохранительными органами действенных мер по затронутым вопросам, улучшение нормативно-правовой базы.

Как результат сотрудничества, ведущие международные организации, институты США и Европейского Союза показали свою готовность оказать необходимую помощь.