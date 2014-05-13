Украинские силовики столкнулись с террористами под Краматорском. Есть погибшие - Тымчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"Около 13.00 в 20 километрах от Краматорска, в районе населенного пункта Дмитровка, подразделение 95-й аэромобильной бригады Вооруженных Сил Украины, которое участвует в АТО, попало в засаду, устроенную боевиками. По предварительным данным, террористы из гранатометов уничтожили грузовик, перевозивший боеприпасы, после чего завязался бой. Одновременно с Краматорска на автобусе на подмогу террористам прибыло 30-40 боевиков. На вертолетах прибыло и подкрепление десантникам. В результате столкновения среди силовиков есть погибшие и раненые. Относительно потерь среди террористов информации нет", - отметил Тымчук.

Читайте такжеТеррористы угрожают судьям депортацией за пределы Донбасса

Напомним, как сообщал УНИАН, сегодня футбольная команда "Авангард" из Краматорска не смогла прибыть в Полтаву и провести игру чемпионата Украины среди команд Первой лиги с ФК "Полтава" - из-за блокирования автобуса вооруженными людьми на блок-посте.