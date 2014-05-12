Ромпей утверждает, что ЕС не признает аннексию Крыма и так называемые «референдумы»

Президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей заявляет, что ЕС не признает аннексию Крыма и Севастополя и так называемые вчерашние «референдумы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем заявлении для журналистов в Киеве.

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«ЕС твердо поддерживает единство, суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, мы не признаем аннексии Крыма и Севастополя, так же как мы не признаем так называемые вчерашние «референдумы», - сказал Ромпей.

По его словам вчерашние псевдореферендумы являются незаконными, нелегитимными и не заслуживают доверия.

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По его убеждению, такие референдумы является способом подстрекательства распределения между общинами Украины.

«Насилие должно быть остановлено, верховенство права должно быть обеспечено, права человека должны быть соблюдены. И политические требования должны продвигаться политическими, а не вооруженными средствами», - сказал Ромпей.