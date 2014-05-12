Днепропетровщина присоединит части Донецкой и Луганской областей, если ВР одобрит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов.

«Если результаты этого референдума будут имплементированы соответствующим образом действующего законодательства и будет изменена административная территориальная принадлежность Донецкой и Луганской областей, тогда руководство области готово будет принять решение этого референдума», - сказал он.

Филатов также заявил, что результаты проведенного 11 мая референдума демонстрируют политическую волю граждан соседних областей, которые устали от «мародерства и бандитизма, которые принесли им так называемые «народные республики».

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В то же время Филатов отметил, что Днепропетровская область готова принять населенные пункты Донецкой и Луганской области, как только этот вопрос будет решен юридически.

Как сообщал УНИАН, 11 мая в Донецкой и Луганской областях сепаратисты провели так называемый референдум об определении статуса региона.

Они утверждают, что за государственную самостоятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики проголосовали 89% граждан, за независимость так называемой Луганской народной республики – 96%.

В соответствии с украинским законодательством упомянутый опрос не имеет юридической силы и его проведение не признают ОБСЕ, ЕС, а также США и другие страны мира.

Также 11 мая прошел территориальный опрос "Референдум за мир, порядок и единство" по вопросу присоединения Донецкой и Луганской областей к Днепропетровской области.