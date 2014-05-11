В России хотят закрыть небо для Украины и стран НАТО

Лидер партии «Родина», депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев, находившийся в составе делегации в Кишиневе, самолет с которой не пропустила Украина, вернувшись в Россию регулярным рейсом заявил «Известиям», что он готовит предложение о запрете полетов над территорией России и ее союзников самолетам НАТО. Запрет не будет касаться только пассажирских перевозок.

"Самолеты с официальными делегациями можно пускать, только если в списке пассажиров не будет тех, кто вводил санкции против России или тех, кто находится в нашем черном списке", - добавил Журавлев.

Он считает, что такой запрет должен коснуться всех "недружественных государств", кто закрыл пролет российской делегации.

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"Всем нашим «друзьям» надо запретить летать над территорией России и спрашивать списки пассажиров, уточнять кто летит, и пусть делают крюк, тогда им придется полмира облетать", - сказал он.

Парламентарий отметил, что заявление будет озвучено во вторник на пленарном заседании Госдумы. А до этого в понедельник в Госдуме пройдут консультации.

Его коллега по делегации, депутат Госдумы Сергей Жигарев считает заявление Журавлева несколько эмоциональным. Однако он согласен, что меры с российской стороны в отношении тех, кто заблокировал воздушное пространство, будут предприняты адекватные.

"Ответ от российской стороны незамедлительно последует в адрес руководства Украины, - уточнил он. - Мы в первую очередь выполняли представительскую функцию своей страны – Российской Федерации. И неуважение было оказано не нам, а по сути представителям России и спуска никто давать не собирается".