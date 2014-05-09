В Запорожской области в ходе спецоперации СБУ и УБОП изъят арсенал оружия, задержаны 11 человек

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Запорожского главка милиции, «в ходе совместной спецоперации Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области и УСБУ Запорожской области выявлен арсенал оружия: 3 пистолета «ПМ»,3 гранаты Ф-1, обрез охотничьего ружья, нарезные карабины «Сайга МК -7,62», «Вулкан-М», охотничий винчестер, гладкоствольное и помповое ружье, а также пистолеты «Форт-12», «Атмас-Starter», пистолет с признаками переработки, пистолет-автомат «Скорпион», устройство для отстрела патронов в виде ручки и 297 патронов различного калибра».Читайте такжеСБУ задержала диверсанта, который планировал захват 1 мая органов власти в Запорожской области По данным ОСО, оружие и патроны к нему были изъяты в рамках мероприятий по предупреждению возможных правонарушений в праздничные дни.

В УБОП и УСБУ доставлены 11 человек. Все изъятое направлено на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр при ГУ МВД.

Сведения об изъятии оружия и боеприпасов внесены в Единый учет. Проводится проверка.