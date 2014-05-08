На 9 мая лучшим подарком ветеранам будет мир - политик

Об этом во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны сказала Наталья Королевская.

«Нужно сделать все, чтобы вернуть мир на нашу землю. Уверена, это будет лучший подарок нашим дорогим ветеранам. И тем самым меньшим, что мы обязаны сделать в память о погибших героях», - сказала она.

По мнению Натальи Королевской, все политики, которые втянуты в противостояние, должны немедленно сесть за стол переговоров.

Читайте такжеДнепропетровский ветеран напомнил, что георгиевские ленты - символ Победы, а не российского фашизма«В эти непростые для нашей страны дни по-настоящему понимаешь значение и важность слова «мир». Я только что вернулась из Славянска, Донецка. Была в других «горячих» точках. Где очень неспокойно, где гибнут люди. Это нужно остановить!», - сказала она.

Что касается Дня победы, то, по словам Наталии Королевской, для нее это особенный праздник, поскольку она выросла в семье, где уважение к подвигу героев была основой воспитания.

«Оба моих деда воевали и прошли всю войну. А один из них даже написал «Красный Луч. Королевский» на стене Рейхстага в мае 45-го. Поэтому хочу от всего сердца поздравить всех ветеранов. Наших дедов и прадедов, которые, не жалея своих жизней, одержали победу и подарили нашему народу мир», - сказала она.