В Вене мемориальную плиту советским воинам разукрасили в цвета украинского флага

Об этом сообщают "РИА-Новости".

В российском МИДе моментально отреагировали на данное действие и направили ноту протеста с настоятельным требованием к компетентным австрийским органам принять срочные меры по устранению повреждений в мемориальном комплексе.

Помимо этого, в МИДе РФ, ожидаемо возмутились подобному креативу и уже успели данное действие "очередной выходкой вандалов", цель которой была сорвать намеченную на 9 мая торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Второй мировой войны.