В Вене мемориальную плиту советским воинам разукрасили в цвета украинского флага

16:52, 08 мая 2014
Политика
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В центре австрийской столицы бронзовую мемориальную доску советским солдатам разукрасили в желто-синие цвета.

В Вене бронзовую мемориальную советским солдатам доску разукрасили в желто-синие цвета / Фото: РИА-Новости

Об этом сообщают "РИА-Новости".

В российском МИДе моментально отреагировали на данное действие и направили ноту протеста с настоятельным требованием к компетентным австрийским органам принять срочные меры по устранению повреждений в мемориальном комплексе.

Помимо этого, в МИДе РФ, ожидаемо возмутились подобному креативу и уже успели данное действие "очередной выходкой вандалов", цель которой была сорвать намеченную на 9 мая торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Второй мировой войны.

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