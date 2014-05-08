Выявлены 17 банков, причастных к финансированию сепаратизма - Махницкий

02:29, 08 мая 2014
Политика
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Правоохранительными органами на сегодняшний день выявлено 17 банков, которые могут быть причастны к финансированию сепаратистской деятельности.

Фото УНИАН

Об этом заявил и. о. Генпрокурора Олег Махницкий, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Нами на сегодняшний день обнаружено уже 17 банков, которые подозреваются в финансировании противоправных деяний на территории Украины",  - сказал он.

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Как отметил Махницкий, на данный момент работа следственных и оперативно-розыскных подразделений сосредоточена, прежде всего, на экономической почве сепаратизма.

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