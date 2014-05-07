В Сумах похоронили погибшего под Славянском спецназовцу СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, в театр имени Щепкина в центре Сум, где состоялось прощание с погибшим, пришло более 2,5 тысячи граждан.

«Он ушел из жизни, спасая своего раненого друга. Надо сделать все, чтобы такого не повторилось», - отметил во время траурной церемонии председатель ОГА Владимир Шульга, выразив соболезнования семье погибшего.

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У Александра Анищенко осталась без отца 22-летняя дочь, которая собиралась выйти замуж.

Погибшего во время АТО сумчанина похоронили на Аллее Почетных граждан города на Центральном кладбище Сум рядом с Алексеем Братушкой, который, отдав свою жизнь на киевском Майдане, вошел в Небесную Сотню.

По информации сотрудников УСБУ в Сумской области, во время проведения антитеррористической операции на территории Донецкой области под минометный обстрел в составе группы спецподразделения «Альфа» попали еще двое сумчан, которые получили ранения. Среди них - мастер спорта международного класса, чемпион мира по панкратиону Андрей Резник.

Он получил тяжелые ранения и сейчас находится в критическом состоянии в реанимации. Для спасение его жизни сейчас собираются средства.

Как сообщал УНИАН, в понедельник 5 мая, группа спецназовцев - участников АТО - попала в засаду и приняла неравный бой с сотней боевиков под Славянском, во время которого два человека погибли и 15 получили ранения.