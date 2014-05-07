Le Monde: Старая Россия проснулась

Две страны особо внимательно следят за распадом украинского государства и развитием украинского кризиса, который подпитывает Москва. Это Молдова и Грузия. Обе страны выбрали сближение с Европейским Союзом и решили избавиться от пут прошлого, которые привязывают их к Москве. Во время своего визита в Париж во вторник 6 мая председатель парламента Грузии Давид Усупашвили объяснил Le Monde опасения своей страны по поводу новой внешней политики России в соседних государствах.

Вы приехали в Париж из Молдовы, которая, как и Грузия обеспокоена острым кризисом в Украине...

Давид Усупашвили: Судьбы наших стран тесно связаны. Молдова и Грузия являются единственными среди шести стран Восточного партнерства ЕС, которые продолжают двигаться в этом направлении и подпишут соглашение об ассоциации. Но цель российского правительства – помешать любому из своих соседей это сделать. Мы с беспокойством наблюдаем за событиями в Украине.

Молдова по-прежнему должна справляться с неопределенной ситуацией в Приднестровье. Она не знает, чего ожидать, и когда. В нашем случае Россия уже разыграла карты Южной Осетии и Абхазии [война 2008 г. и провозглашения независимости]. Мы не можем сказать, что в Грузии большая часть населения враждебно относится к сближению с ЕС. По данным последнего опроса, 65% людей твердо поддерживают европейскую интеграцию, тогда как только 16% за вступление в Евразийский союз.

Тем не менее, в общественных обсуждениях ощущается влияние сил, которые не обязательно поддерживают ЕС, например влияние Православной церкви...

Сначала стали появляться пророссийские неправительственные организации, которые ставили под сомнение вопрос о сближении Грузии с НАТО. Впервые мы наблюдали, как несколько десятков демонстрантов собрались на улице Пушкинской в Тбилиси и заявили о том, что лучше заключить мир с Россией, чем вступать в НАТО. Тем не менее, все силы в парламенте поддерживают европейскую интеграцию и сближение с НАТО. Церковь имеет наибольшую силу и значимость после государственных институтов. Неправильно говорить, что церковь против европейской интеграции. Ее лидеры, особенно патриарх [Илья II] считают, что европейская культура близка нам.

Но стоит подчеркнуть, что некоторое беспокойство все же есть. Вызвано оно возможным возникновением новых проблем, связанных с правами человека, в частности с разрешением однополых браков и всего, что может стать первым шагом в этом направлении. Поэтому можно было предвидеть возражения со стороны Церкви, которая хочет сохранить мораль в обществе. Более 90 % грузин говорят, что именно патриарху они доверяют больше всего.

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Вы говорите, что Россия уже разыграла карты Южной Осетии и Абхазии. Но вы не считаете, что Москва может пойти дальше?

Да, правда, есть возможность аннексии этих территорий. Но это маловероятно в случае Абхазии, поскольку Россия там встретит жесткое сопротивление среди местных жителей, для которых независимость, провозглашенная в 2008 г., была конечной целью. В Южной Осетии, однако, это было больше тактическим ходом. Россия могла бы разыграть эту карту, так как Осетия является своего рода большой военной базы для нее. Организация референдума о присоединении к России станет началом широкомасштабной операции против Грузии. Но с усилением конфликта в Украине вряд ли у России найдутся возможности и средства для ее проведения. Я надеюсь, что международное давление и очень взвешенная политика грузинского правительства предотвратят этот сценарий.

Я не думаю, что Россия предусмотрела все события в Украине. Она хотела удержать страну под своим влиянием через Януковича, а не привести ее в состояние упадка. Но силу духа и решимость Майдана недооценили. Сегодняшнюю ситуацию можно описать одним словом «неопределенность». Многое меняется, многого мы не знаем, поэтому трудно делать какие-то прогнозы. Эта ситуация дала нам понять, что наша основная цель – европейская интеграция и прогресс на пути к НАТО, как можно скорее.

Тем не менее, мы должны помнить об уроках 2008 года: саммит НАТО в Бухаресте, а потом война против России в августе. Мы стараемся не повторять ошибок, нам не нужны бесполезные жертвы и чрезмерные риски.

Министр обороны Ираклий Аласания недавно попросил Вашингтон о дислокации воинских частей в Грузии. Разве это не один из таких «чрезмерных рисков»?

Это всего лишь способ подтвердить нашу долгосрочную цель: стать членом НАТО. Я не думаю, что он имел в виду что-то другое. Мы были бы рады, если бы завтра утром мы получили известие по электронной почте о том, что нас приняли в НАТО. Расширение Альянса будет полезным как для Грузии, так и для НАТО, но не следует принимать это как объявление войны России.

Но Вы же знаете, что Москва испытывает враждебность, даже паранойю в отношению НАТО…

Паранойя касается много чего, не только НАТО. Это касается всего, что мешает России держать под контролем все постсоветское пространство, будь то ЕС, США, Китай, или нейтралитет одной либо другой страны...

Что Вы думаете по поводу националистических настроев российского режима, которые доминируют последние два месяца?

Старая Россия проснулась. Мы не до конца смогли понять главное: российское правительство и большая часть россиян считают, что сильная Россия это Россия, которая становится все больше. Это и есть принцип развития. Они решили, что Россия достаточно сильна, чтобы расти, чтобы передвигать границы. Это логично, если принять во внимание политику России с 2000 г., когда к власти пришел Путин и его соратники. Для них самая большая трагедия ХХ века – распад СССР, не Вторая мировая война или большевики.

Это создает проблему не только для Грузии, Украины или Армении, но и для Европейского Союза. Это вторжение в судьбу Украины – вызов для ЕС. Если бы Европа была по-настоящему объединенной, перед Россией предстал бы серьезный соперник. Если европейцы не будут действовать сообща, Россия знает, что делать в таком случае. Она будет захватывать страну за страной, может добраться до Литвы, а может и до Франции. Мы видим, что российская пропаганда работает отлично. Существует довольно популярное мнение о сосуществовании с Россией, особенно среди тех, кто выступает против расширения ЕС. Перспектива этого – «дикое соседство», где время от времени сеют беспорядки недисциплинированные народы, которых Россия должна будет взять под свой контроль. В обмен на это Европа будет обеспечена поставками природных ресурсов, возможности для бизнеса с Россией также увеличатся.

Что касается внутренних дел Грузии, есть подозрения по поводу политико-судебной вендетты против высокопоставленных руководителей ЕНД, партии бывшего президента Михаила Саакашвили...

Мы не можем решить эту проблему уже полтора года. Грузины были бы счастливы, если бы это открытое расследование было более эффективным, если бы те, кого обвинили в преступлениях, предстали перед судом. Все это вызвало ненужную шумиху внутри страны и за ее пределами. За одним расследованием последовали другие. Сегодня очевидно, что были систематические проблемы не только в тюрьмах, что предыдущее правительство само признало, но и в другом: в распределении и перераспределении активов, в прибыльных договорах, которые заключались на их друзей, в использовании бюджетных средств. Возьмем, к примеру, обвинения против мэра Тбилиси Гиги Угулавы. Его обвиняют в хищении 30 милл. долл., которые были изъяты наличными из бюджета в течение трех месяцев до выборов 2012 года. Мэр был номером 2 или 3 в списке ЕНД.

Не является ли тот факт, что Михаила Саакашвили вызвали в суд, свидетельством мести юридическим путем?

Саакашвили был вызван в качестве свидетеля, но ему не предъявлено никаких обвинений, и против него не было открыто расследование. Обвинение хотело, чтобы он дал показания по нескольким судебным делам. Это было немедленно истолковано самим Саакашвили, СМИ и народом как действия против него. Причина в том, что никто не верит, что это просто невинный свидетель. Например, в деле о смерти в 2006 году молодого банкира Сандро Гиргвлиани, из-за которого Европейский суд по правам человека строго осудил Грузию. Но Саакашвили отпустил на волю исполнителей.

Какое влияние имеет сейчас миллиардер Бидзина Иванишвили, который больше не является премьер-министром?

Ровно год назад он заявил, что пойдет в отставку после президентских выборов. До последнего дня я советовал ему не делать этого, потому что мы нуждались в нем. Трудно было представить без него будущее коалиции, грузинской мечты, состоящий из шести партий.

После его ухода я поддерживал контакт с ним. Я встречался с ним несколько раз, мы говорили один или два раза в месяц. Иногда я сам ему звоню, чтобы посоветоваться, иногда звонит он по поводу создания его НПО Citizen. Он сказал, что разочарован новым президентом [Георгием Маргвелашвили]. Но именно для того, чтобы свободно выражать свое мнение, он присоединился к гражданскому обществу! Все, что он делал до настоящего времени, было нетрадиционным, удивительным. Он побуждает граждан быть активными.