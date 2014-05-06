Молдова требует объяснить, почему вице-премьер РФ едет в Приднестровье без предупреждения

Молдова требует, чтобы он объяснил предстоящий визит вице-премьер-министра России Дмитрия Рогозина в сепаратистский регион Приднестровье по случаю празднования Дня Победы, сообщает Радио Свобода.

Министр иностранных дел Молдовы Наталья Герман 5 мая заявила, что не получила официального уведомления о визите Рогозина до 9 мая.

Читайте такжеПутин требует снять блокаду Приднестровья со стороны Украины и МолдовыРогозин, спецпредставитель Путина в Приднестровье, на прошлой неделе заявил, что принял приглашение из Тирасполя посетить празднование в честь Дня победы.

На своей странице в Twitter он отметил, что в Тирасполе, в отличие от Киева, военный парад будет.

Приднестровье, поддерживаемое Москвой, провозгласило свою независимость от Молдавии в 1990 году В 1992-м стороны провели короткую войну, которая закончилась, когда Россия ввела войска в Приднестровье.

Независимость Приднестровья не признает ни одна страна.