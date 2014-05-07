"Свобода" хочет пересмотреть результаты приватизации за все годы

В особенности – проданных во время правления Януковича. Об этом заявил кандидат на пост президента от националистов Олег Тягнибок.

Тягнибок подчеркнул, что в период президентства Януковича приватизация крупных предприятий проходила с грубым нарушением законодательства и основ национальной безопасности, «исключительно в интересах «семьи» президента и двух олигархических кланов - Ахметова и Фирташа».

«Сегодня, после победы Майдана, законность и справедливость в вопросах приватизации должны быть восстановлены», - заявил Тягнибок.

По его словам, в вопросе раскрытия преступлений в сфере приватизации не должно быть срока давности.Он также сообщил, что именно по инициативе нардепов-«свободовцев» 23 февраля этого года Верховная Рада приняла постановление о возвращении в госсобственность правительственной резиденции «Межигорье» для дальнейшего ее использования для лечения и оздоровления детей.

Кроме того, Генеральная прокуратура, которую возглавил представитель «Свободы» Олег Махницкий, и областные прокуратуры начали сотни проверок законности отчуждения государственного и коммунального имущества. По данным следствия, за время правления Януковича незаконная приватизация нанесла госбюджету ущерб в десятки миллиардов долларов.

«"Свобода" предложила парламенту ввести временный мораторий на ликвидацию, реорганизацию, банкротство и санацию государственных и коммунальных предприятий, а также регистрацию в государственных органах всех договоров, связанных с отчуждением государственного и коммунального имущества, которые были заключены в течение последних четырех лет», - сообщил Тягнибок.

Он также заявил, что в своей президентской программе предлагает ввести законодательный контроль за выполнением владельцами приватизированных предприятий своих социальных и инвестиционных обязательств. В случае невыполнения обязательств, предприятия должны быть реприватизированы или возвращены в госсобственность и собственность трудовых коллективов.