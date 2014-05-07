"Свобода" хочет пересмотреть результаты приватизации за все годы
ВО «Свобода» настаивает на проверке законности приватизации всех крупных предприятий, объектов государственной и коммунальной собственности, которые были отчуждены за все время независимости Украины.
В особенности – проданных во время правления Януковича. Об этом заявил кандидат на пост президента от националистов Олег Тягнибок.
Тягнибок подчеркнул, что в период президентства Януковича приватизация крупных предприятий проходила с грубым нарушением законодательства и основ национальной безопасности, «исключительно в интересах «семьи» президента и двух олигархических кланов - Ахметова и Фирташа».
«Сегодня, после победы Майдана, законность и справедливость в вопросах приватизации должны быть восстановлены», - заявил Тягнибок.
По его словам, в вопросе раскрытия преступлений в сфере приватизации не должно быть срока давности.Он также сообщил, что именно по инициативе нардепов-«свободовцев» 23 февраля этого года Верховная Рада приняла постановление о возвращении в госсобственность правительственной резиденции «Межигорье» для дальнейшего ее использования для лечения и оздоровления детей.
Кроме того, Генеральная прокуратура, которую возглавил представитель «Свободы» Олег Махницкий, и областные прокуратуры начали сотни проверок законности отчуждения государственного и коммунального имущества. По данным следствия, за время правления Януковича незаконная приватизация нанесла госбюджету ущерб в десятки миллиардов долларов.
«"Свобода" предложила парламенту ввести временный мораторий на ликвидацию, реорганизацию, банкротство и санацию государственных и коммунальных предприятий, а также регистрацию в государственных органах всех договоров, связанных с отчуждением государственного и коммунального имущества, которые были заключены в течение последних четырех лет», - сообщил Тягнибок.
Он также заявил, что в своей президентской программе предлагает ввести законодательный контроль за выполнением владельцами приватизированных предприятий своих социальных и инвестиционных обязательств. В случае невыполнения обязательств, предприятия должны быть реприватизированы или возвращены в госсобственность и собственность трудовых коллективов.